LIVE | Boedapest kleurt oranje, aftellen tot de aftrap van Nederland tegen Tsjechië

Video Fotoserie: Deense supporters nemen Amsterdam over

26 juni Het EK voetbal wordt vanavond in Amsterdam hervat met Wales - Denemarken. De ontmoeting in de Johan Cruijff Arena begint om 18.00 uur. Het is de eerste van de achtste finales. Inmiddels hebben Deense fans Amsterdam overgenomen. Supporters van Wales zijn er vanwege coronarestricties in Groot-Brittannië nauwelijks