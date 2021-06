LIVE | Boedapest kleurt oranje, Charly Lownoise en Mental Theo zwepen het publiek op

Zon, bier en vooral géén corona of politiek gedoe: Boedapest draait warm voor Oranje­feest

10:58 De invasie van Boedapest door het Oranjelegioen werd voorafgegaan door politieke spanningen tot op het hoogste niveau, maar in de Hongaarse hoofdstad is daar helemaal niets van te merken. De Nederlandse fans draaien warm voor een ouderwets oranjefeest. Want: uiteindelijk zijn de meeste mensen hier gewoon voor Frenkie en zijn kompanen.