LIVE | Denemarken treft Wales in Johan Cruijff Arena, winnaar mogelijke tegenstander Oranje

EK Podcast | ‘Het gaat nu pas écht beginnen’

25 juni In een nieuwe aflevering van onze EK Podcast blikt Oranje-watcher Maarten Wijffels met presentator Etienne Verhoeff vooruit op de achtste finales. Waarom zijn we zo optimistisch over de volgende tegenstander Tsjechië en heeft het trainen op strafschoppen eigenlijk wel zin? Dat en nog veel meer in de nieuwe voetbalpodcast.