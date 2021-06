LIVE | Duitsland heeft de bal, maar creëert nog niks tegen Frankrijk

Recordbre­ker Ronaldo behoedt Portugal voor valse start tegen taaie Hongaren

20:20 Regerend titelhouder Portugal is in de openingswedstrijd van het EK door het oog van de naald gekropen. Onder het toeziend oog van 67.215 supporters in de Púskas Arena mocht Hongarije lang hopen op een stunt, maar Portugal brak het verzet dankzij recordbreker Cristiano Ronaldo (36) uiteindelijk in extremis: 0-3.