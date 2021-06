LIVE | Geen wissels in basiself bij Duitsland en Portugal, Ronaldo in München op recordjacht

Interview De Ligt ziet verbete­ring: 'Als je ons vergelijkt met de wedstrijd van twee weken geleden, dan gaan we de goede kant op’

14:06 Er was een heel bescheiden feestje in Zeist omdat de groepswinst al binnen is. Maar er was na de winst op Oostenrijk ook kritiek op Oranje én op Matthijs de Ligt. De verdediger geeft aan dat hij die geluiden wel snapt. ,,Alleen hosanna is ook niet goed.’’