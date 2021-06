LIVE | Hongaren verbijsteren Fransen met goal vlak voor rust

Buitenland­se media over ‘superieur’ Oranje: ‘Zonder betovering, maar met flitsen van klasse’

18 juni De buitenlandse media zijn erg te spreken over de rol van Denzel Dumfries in de wedstrijd van het Nederlands elftal donderdag tegen Oostenrijk, die werd gewonnen met 2-0, mede door een goal van Dumfries. Nederland is daarmee verzekerd van een plek in de achtste finales van het Europees kampioenschap.