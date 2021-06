LIVE | Linetty schiet Polen naast Slowakije

Video Denen boos op UEFA: ‘Zijn in positie gebracht waarin we niet gebracht hadden moeten worden’

16:38 Het Deense nationale team is boos op de UEFA en voelt zich tekortgedaan. Na de hartstilstand van Christian Eriksen op het veld tijdens de wedstrijd tegen Finland, moest de ploeg een besluit nemen over het uitspelen van de wedstrijd. Dat was volgens meerdere spelers veel te vroeg.