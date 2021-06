LIVE | Opstelling Oranje is bekend: Malen krijgt tegen Tsjechië de voorkeur boven Weghorst

Hoe Van Nistelrooy de lessen uit 2004 en 2008 gebruikt voor de achtste finale tegen Tsjechië

25 juni Ruud van Nistelrooy kent het klappen van de zweep in knock-outfases van toernooien en dat probeert hij als assistent-trainer over te brengen op de selectie van Oranje, nu de groepsfase van het EK eenvoudig winnend werd afgesloten en de loting voor het vervolg van het toernooi relatief gunstig is. ,,Het is heel moeilijk om die focus en flow in één keer aan te zetten als je die te veel laat vieren.”