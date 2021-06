LIVE | Pandev ziet aansluitingstreffer in duel met Oekraïne afgekeurd worden

Meevaller voor Oranje: Arnautovic geschorst bij Oostenrijk na beledigen tegenstan­der

16 juni Het Nederlands elftal krijgt donderdag in de groepswedstrijd tegen Oostenrijk niet te maken met Marko Arnautovic. De topscorer van Oostenrijk is door de UEFA voor één duel geschorst wegens het beledigen van een tegenstander in de wedstrijd tegen Noord-Macedonië.