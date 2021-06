LIVE | Zweden krijgt twee grote kansen om voorsprong te verdubbelen, Szczesny voorkomt schade

Engeland verslaat Tsjechië en mag als groepswin­naar op Wembley blijven

22 juni Engeland is bij het EK voetbal ongeslagen winnaar geworden van groep D. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate versloeg Tsjechië in Londen met 1-0. Beide ploegen waren al geplaatst voor de achtste finales. Dankzij de poulewinst speelt Engeland ook in de achtste finale op Wembley, tegen de nummer 2 uit groep F.