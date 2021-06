Löw aangeslagen: ‘We hebben alles in de strijd gegooid en tot het einde geknokt’

Bondscoach Joachim Löw maakte na de valse EK-start van Duitsland tegen wereldkampioen Frankrijk een aangeslagen indruk. De scheidende voorman van de ‘Mannschaft’ besefte als geen ander dat de tweede groepswedstrijd zaterdag tegen titelhouder Portugal, dat met 3-0 won van Hongarije, meteen al een finale is voor zijn formatie. Duitsland kan zich geen nieuwe misstap permitteren, anders dreigt opnieuw een snelle aftocht, zoals in 2018 bij het WK in Rusland.

,,We hebben verloren nu en zijn allemaal teleurgesteld”, bekende Löw. ,,Maar er is nog niets beslist. We hebben nog twee wedstrijden en kunnen deze nederlaag dus nog rechtzetten.”

Lees ook Frankrijk deelt Duitsland dankzij knullige eigen goal dreun uit in Groep des Doods

Volgens Löw was het duel met Frankrijk zeer intensief. ,,We hebben alles in de strijd gegooid en gevochten tot het einde. Ik kan het team niets kwalijk nemen. We waren in het Franse strafschopgebied echter niet slagvaardig genoeg. Daar gaan we vanaf woensdag aan werken.”

Löw rekende Mats Hummels zijn eigen doelpunt niet aan. ,,Dat was pech. Het was moeilijk voor hem in die situatie om de bal goed weg te werken.”

Deschamps: ‘Spelers waren klaar voor de strijd’

De winnende bondscoach Didier Deschamps was logischerwijs wel een tevreden man in München. ,,Het was een grote wedstrijd tegen een zeer sterke tegenstander”, zei de Franse voorman. ,,Dit had ook een halve finale of een finale kunnen zijn. Deze 3 punten zijn niet beslissend in onze poule, maar wel heel belangrijk. Het voelt heel goed aan. Mijn spelers waren klaar voor de strijd. Een tweede doelpunt had wat onzekerheid aan onze kant weggenomen, maar ook in de tweede helft zijn we niet in heel grote problemen gekomen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.