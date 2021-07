Luis Enrique, de man die zijn assistent eruit gooide, Sergio Ramos thuisliet en altijd vertrouwen in Morata hield

Belgen likken de wonden: ‘De schaamte en het verdriet over het mislukte EK zit diep’

4 juli Dit moest het EK van België worden. Die haast Nederlandse overtuiging leefde in het land, dat sinds 2018 de FIFA-wereldranglijst aanvoert. Vandaar dat de uitschakeling tegen Italië in de kwartfinale, vrijdagavond in München, keihard is aangekomen. ,,Een gouden generatie van nét niet hebben we. En dat doet pijn.”