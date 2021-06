Lukaku en België hebben geen anti-Ronaldo-plan: ‘Hij kan een beetje jaloers zijn op mijn kracht’

Benzema: ‘Ik heb nooit aan mezelf getwijfeld’

24 juni De Franse bondscoach Didier Deschamps sprak na het enerverende duel met Portugal (2-2) van een echt voetbalgevecht. ,,We gaven twee goals weg door fouten. Niettemin hebben we gespeeld voor de winst. Het is mooi dat we toch nog bovenaan zijn geëindigd in onze groep. Dat blijft toch de beste klassering. We gaan er even van genieten en ook even uitrusten en daarna beginnen we aan een nieuwe strijd”, doelde hij op het komende duel in de achtste finales met Zwitserland.