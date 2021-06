Luuk de Jong laat na botsing foto maken van knie: schade valt mee

De Jong is bij Oranje geen basisspeler. In de groepswedstrijden tegen Oekraïne (3-2) en Oostenrijk (2-0) kwam hij kort voor tijd als invaller in het veld. Maandag bleef de oud-PSV’er in het laatste pouleduel met Noord-Macedonië op de reservebank zitten. De aanvaller van Sevilla kreeg in de maanden voorafgaand aan het EK nog geregeld een basisplaats, maar is inmiddels voorbijgestreefd door Wout Weghorst. De aanvaller van VfL Wolfsburg was in zijn laatste vier interlands twee keer trefzeker.