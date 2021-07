Makkelie en Kuipers krijgen steun van UEFA na discutabele beslissingen op EK

Danny Makkelie kreeg de hele wereld over zich heen toen hij Engeland in de halve finale van het EK een strafschop gaf. Maar volgens UEFA’s scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti viel er helemaal niets op die beslissing af te dingen. Ook Bjorn Kuipers, die in de finale ‘slechts’ geel gaf aan Jorginho, krijgt alle lof van de Italiaan.

De Denen schreeuwden moord en brand toen Makkelie naar de stip wees nadat Engelsman Raheem Sterling vlak voor tijd naar grond ging na een tikje van de Deense verdediger Joakim Maehle. Omdat Harry Kane de toegekende strafschop in twee instanties benutte, ging Engeland naar de finale. Een ‘schandalige beslissing’ van de Nederlander, zo vonden ze niet alleen in Denemarken.

Maar volgens voorzitter van de scheidsrechterscommissie had Makkelie alle gelijk van de wereld, want ‘zondaar’ Maehle deed immers geen poging om de bal te spelen. ,,De beslissing was geen schandaal’’, zo legt de voormalige toparbiter woensdag uit in The Guardian.

Aan de hand van beelden legde Rosetti waarom de VAR (Pol van Boekel) niet hoefde in te grijpen. ,,Hij (Makkelie) zag de rode verdediger met nummer 5 en die speelde de bal niet”, aldus Rosetti. ,,Danny zag het contact van het rechterbeen van de verdediger met het rechterbeen van de witte speler (Sterling). Dit zag de scheidsrechter op het veld en de VAR bevestigde de beslissing: de verdediger raakte de bal niet. De intensiteit van het contact kunnen we natuurlijk bespreken, maar we willen altijd dat de scheidsrechter centraal staat in het besluitvormingsproces.’’

Ook Kuipers had het volgens Rosetti bij het rechte eind toen hij in de EK-finale de Italiaan Jorginho slechts met geel bestrafte na een stevige charge op de Engelse aanvaller Jack Grealish. Dat hadden ze bij de verliezend finalist liever anders gezien, maar rood was niet nodig vond de scheidsrechtersbaas.

,,Kuipers zag dat Jorginho de bal probeerde te spelen, je kunt zien dat hij zijn rechtervoet op de bal zette’’, aldus Rosetti. ,,En dan is het honderd procent duidelijk dat zijn rechtervoet op de bal glijdt en er een tweede contact op het been van de witte speler met nummer 7 is. De scheidsrechter legde de VAR precies uit wat hij zag op het veld.’’

