Makkelie krijgt al tweede EK-duel, Kuipers wacht nog op eerste aanstelling

Met de openingswedstrijd van het EK had Makkelie al een fraaie eerste aanstelling op zak. De Nederlandse scheidsrechter krijgt echter niet lang om na te genieten, want woensdag om 15.00 uur mag hij alweer de volgende EK-wedstrijd in gang fluiten.



Rusland, dat begon met een 3-0 nederlaag tegen België, neemt het dan op tegen Finland. Die ploeg won zaterdag het beladen duel met Denemarken. Nadat Christian Eriksen op het veld in elkaar was gezakt, werd de wedstrijd uitgespeeld. Joel Pohjanpalo maakte de enige goal van de wedstrijd in het voordeel van de EK-debutant.



Björn Kuipers is eveneens scheidsrechter op het EK. Hij was de vierde man bij het duel tussen Engeland en Kroatië (1-0) op Wembley. Kuipers wacht echter nog op zijn eerste EK-wedstrijd als eindverantwoordelijke.