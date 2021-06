Malen tevreden over samenwerking met Memphis: ‘Er zat nog veel meer in’

Malen was na afloop tevreden over de samenwerking met aanvalskompaan Memphis. ,,Ik denk dat we goede momenten hadden, maar we hadden bepaalde momenten ook beter kunnen uitspelen. Misschien hadden we soms dichter bij elkaar moeten gaan staan of een andere keuze moeten maken. Dat moeten we nu goed gaan analyseren. Ik denk dat er nog veel meer in zat’’, aldus de PSV’er voor de camera van de NOS.

Malen was blij dat hij gisteravond een basisplaats kreeg, nadat hij twee keer genoegen moest nemen met een plek op de bank. ,,Natuurlijk wil je altijd spelen, zeker tijdens zo'n groot toernooi. Het is prachtig dat ik vandaag mocht starten. Ik ben heel trots op het feit dat ik in de basis van Oranje stond.’’ Bondscoach Frank de Boer wilde na afloop nog niet zeggen of Malen de concurrentiestrijd van Wout Weghorst nu gewonnen heeft. ,,Daar ben ik ook niet mee bezig’’, aldus Malen. Als de trainer me nodig heeft, ben ik ready.’’

Aan zijn zelfvertrouwen ligt het in ieder geval niet. ,,Ik weet dat ik goed kan voetballen en dat moet je laten zien. Daarvoor ben je hier.’’ Malen gaf de assist op de openingstreffer van Memphis Depay en stond met een fraaie pass eveneens aan de basis van de derde Nederlandse treffer.

Over Ryan Gravenberch, die Marten de Roon verving in de basis, waren de beoordelingen minder positief. Daar kon de negentienjarige Ajacied zich in vinden. ,,In de eerste helft was ik zoekende, slordig ook. Na rust ging het wel wat beter, daar ben ik tevreden over. Soms heb je helaas van dit soort wedstrijden. Dan is het belangrijk om jezelf te herpakken.’’

Europees kampioen

Gravenberch weet nog niet of hij ook in de volgende interland aan de aftrap verschijnt. Het Nederlands elftal neemt het komende zondag tegen een nog te bepalen tegenstander op in de achtste finale. ,,Negen punten uit drie wedstrijden, daar mogen we trots op zijn. We willen Europees kampioen worden en ik denk dat we een mooie kans maken.’’

Steven Berghuis maakte als invaller zijn debuut op het EK. ,,Het is fijn dat ik mijn bijdrage kon leveren. Je wilt natuurlijk graag spelen”, aldus Berghuis, die zich naar eigen zeggen vrij snel kon schikken in zijn rol. ,,De teleurstelling viel eigenlijk wel mee. Ik heb het vrij snel geaccepteerd en de knop omgezet. Ik speel met hele goede spelers om me heen. We hebben een hartstikke goed team. Nu wordt ons spel op een bepaalde manier ingevuld. Dan moet je gewoon klaar zijn voor het moment dat je nodig bent. Je doet het met z’n allen. We willen met z’n allen Europees kampioen worden.”