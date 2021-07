Mancini: ‘Bijna niemand geloofde dat Italië dit kon’

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini denkt dat ‘bijna niemand’ de afgelopen jaren iets gaf voor de kansen van Italië, dat zich gisteren ten koste van Spanje plaatste voor de finale van het EK. De 56-jarige Mancini nam de ploeg in 2018 onder zijn hoede toen Italië er niet in was geslaagd plaatsing voor het WK van dat jaar af te dwingen.

,,Bijna niemand geloofde erin dat we het konden en nu staan we in de finale. We zijn blij voor alle Italiaanse fans wereldwijd”, aldus Mancini, die zijn ploeg na strafschoppen zag winnen. Na de reguliere speeltijd en verlenging was de stand 1-1. ,,Als je op een WK of EK speelt, dan is het zwaar. En er komt altijd een wedstrijd waarin je moet afzien en diep moet gaan om te winnen. Het kan niet alleen maar soepel verlopen.”

De Italiaanse ploeg is al 33 wedstrijden op een rij ongeslagen. Zondag hopen de Italianen die reeks uit te breiden in de finale, waarin Engeland of Denemarken de tegenstander is. Die landen treffen elkaar woensdagavond, ook op Wembley. ,,We moeten nog één stap zetten”, aldus Mancini. ,,We moeten nu onze rust pakken, want dit was erg uitdagend. De wedstrijden met al het reizen zijn erg vermoeiend.”

Zijn collega, Luis Enrique, was na het mislopen van de finale ‘niet droevig gestemd’. De Spanjaarden, die zowel in 2008 als 2012 de Europese titel veroverden, verloren na strafschoppen van Italië en Luis Enrique nam zijn verlies. ,,Voor mij was dit geen droevige avond; je moet weten hoe je moet winnen en weten hoe je moet verliezen. In de kwartfinale waren we erg blij met de penalty’s, nu was het pijnlijker”, aldus de 51-jarige Luis Enrique.

Volledig scherm Luis Enrique (achtergrond) kijkt na een 'duel om de bal' tussen Marcos Llorente en Roberto Mancini (rechts). © AFP

,,Als er een team was dat wilde winnen, dan was dat Spanje. Italië was fysiek minder dan wij, dat kon je zien. We hebben tot het einde geprobeerd om de wedstrijd te beslissen, maar dat is niet gelukt. Ik kan niemand iets verwijten en we verlaten het toernooi met het gevoel dat we goed hebben gespeeld en dat we tot de beste ploegen van dit EK zijn gerekend.”

Luis Enrique vond het bijzonder om te zien dat sommige spelers hun emoties niet de baas waren. ,,Ik weet niet waarom sommige spelers huilden. We moeten de jonge spelers leren om een nederlaag te accepteren, de tegenstander te feliciteren en om niet te huilen”, aldus de coach. ,,Ik geef dit EK een 9; het was ons doel om een hecht team te vormen en ik denk dat we dat hebben bereikt. Deze ploeg is ontzettend gegroeid en we moeten met opgeheven hoofd verder. “

