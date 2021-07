Mancini en Vialli, kameraden op Italiaanse bank: ‘Voetbal is geen oorlog, maar een spel dat je speelt met vrienden’

Kane komt op stoom met twee goals in kwartfina­le: ‘Een perfecte avond’

4 juli In de groepsfase wist Harry Kane niet te scoren voor Engeland op het EK voetbal, maar in de knock-outfase toonde de spits zijn doelgerichtheid: één goal in de achtste finale tegen Duitsland (2-0) en liefst twee in de kwartfinale tegen Oekraïne (4-0). ,,Het gaat erom dat je piekt op het juiste moment. Het was een perfecte avond”, zei Kane na afloop van het duel tegen de Oost-Europese ploeg in Rome.