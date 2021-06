Martijn Koning over het EK: ‘Tegen mijn vrienden zeg ik Nederland, bij het wedkantoor Frankrijk’

We hebben er zeven jaar op moeten wachten, maar Oranje doet weer mee aan een groot eindtoernooi. Staan bier en bitterballen al klaar? En wordt het een succes voor het Nederlands elftal? Bekende Nederlanders delen hun EK-gevoel. In deze aflevering van ‘Even bellen met’: cabaretier Martijn Koning.

En, al sprake van Oranje-koorts?

„Ik merk dat het nu echt begint te komen. Ik ben alleen niet zo blij met de spitsen. Wat dat betreft voorzie ik problemen. We hadden altijd superspitsen. Met Bergkamp, Kluivert, Van Nistelrooy, Makaay en Robben hadden we de top van de top. Dat is nu niet meer zo. Gelukkig hoorde ik gisteren dat we vanwege de poule-indeling de sterke landen vrij lang kunnen ontwijken. Zo kunnen we misschien een beetje groeien in het toernooi. Als dan ook nog een tegenstander zijn kruisband scheurt, dan gaan we er gewoon met de winst vandoor. Al met al begint de koorts zeker te komen, maar dat kan natuurlijk ook corona zijn.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

„We hebben geen spelers die voorzetten geven, dus waarom zou je dan met Weghorst spelen? Ik zou Depay in de spits zetten, maar ik ben bang dat hij last krijgt van het Messi-syndroom en elke bal gaat opeisen. Daar is hij nog niet klaar voor, hij moet gewoon dienstbaar spelen.”

Volledig scherm De opstelling van Martijn Koning. © DPG Media

Wie wordt onze uitblinker?

„Als Frenkie speelt zoals hij normaal doet, is hij per definitie al wereldklasse. Ik ben alleen bang dat hij heel moe is na al die wedstrijden dit jaar. Als ik hem de laatste wedstrijden zie, dan denk ik: die jongen is kapot. Ik hoop vooral dat een jonge gast boven zichzelf uitstijgt. Dat hebben we ook nodig, vooral voorin. Malen of Gravenberch moeten het gaan doen en Timber vind ik ook fantastisch. Ik ben blij met de verdediging en het middenveld. Als de aanval nou boven zichzelf uitstijgt, hebben we echt een fucking cool team.”

Poll Wie wint het EK? Frankrijk

België

Spanje

Duitsland

Portugal

Italië

Nederland

Engeland

Kroatië

Een ander land Wie wint het EK? Frankrijk (39%)

België (13%)

Spanje (2%)

Duitsland (11%)

Portugal (5%)

Italië (11%)

Nederland (13%)

Engeland (4%)

Kroatië (1%)

Een ander land (2%)

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

„Ik kijk altijd thuis. In een café kijken, dat kan ik gewoon niet. Ik moet maximaal drie mensen om me heen hebben, die allemaal volle aandacht voor het voetbal hebben. Ik ga ook niet met een ander stel kijken met nootjes erbij en dat soort dingen. Dat geeft veel te veel afleiding. Ik geniet ook heel erg van de voor- en nabeschouwing. Ik kijk nu al uit naar hoe die drie mannen van VI weer ruzie gaan krijgen.”

Wie gaat het EK winnen?

„Als ik naar Frankrijk kijk, denk ik wel: Wat hebben die allemaal voor en spelers. Dat is echt een ongelofelijk team. Toch zet ik mijn geld gewoon op Nederland, zo chauvinistisch ben ik. Zeker als het goed gaat straks, dan ben ik de eerste die zegt dat Nederland 100 procent Europees Kampioen wordt. Als ik schakel naar mijn realistische kant, dan denk ik Frankrijk. Tegen mijn vrienden zeg ik dat ik op Nederland ga wedden, maar bij het wedkantoor zet ik die zak geld op Frankrijk.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.