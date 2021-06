Matchwinner Dumfries geniet: ‘Mijn mooiste wedstrijd tot nu toe’

De 25-jarige Dumfries bezorgde het Nederlands elftal in de 85ste minuut met zijn winnende treffer niet alleen een geslaagde opening van het EK. Hij was in de tweede helft ook betrokken bij de 1-0 en 2-0. Doelman Heorhij Boesjtsjan van Oekraïne kreeg in de 52ste minuut een voorzet van Dumfries zo slecht onder controle dat Georginio Wijnaldum kon scoren. Wout Weghorst verdubbelde 6 minuten later de voorsprong, nadat de aanvoerder van PSV een verdediger van Oekraïne zo had opgejaagd dat hij in de fout ging.



,,Het voelde meer als opluchting dat ik nog zo belangrijk kon zijn. Vandaar die ontlading bij die 3-2", zei Dumfries die zijn winnende treffer uitbundig vierde. ,,Want in de eerste helft had ik natuurlijk ook wel mogen scoren”, doelde hij op twee momenten. De Rotterdammer schoot de bal eerst van dichtbij op de voet van doelman Boesjtsjan. Even later verzuimde hij in vrijstaande positie raak te koppen.