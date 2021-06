Memphis Depay looft assistent Van Nistelrooy: ‘Hij blijft een legend’

Memphis Depay heeft bij het Nederlands elftal als aanvaller veel aan assistent Ruud van Nistelrooij. ,,Onder ons als spelers blijft Van Nistelrooij toch een ‘legend’. Hij was een topspits”, aldus Depay woensdag in Zeist.

,,In de groep zien we hem als spitsentrainer of assistent-trainer. Hij helpt ons, hij is met ons bezig. Tijdens de trainingen, maar ook in zijn vrije tijd”, vervolgde Depay. ,,Als hij opmerkingen heeft, dan geeft hij ze. Hij heeft een goede en belangrijke rol bij ons.”

Oranje is na de zege op Oekraïne nog niet aan het rekenen, naar wat bijvoorbeeld een gunstige tegenstander zou kunnen zijn in de volgende ronde. ,,Ik persoonlijk doe dat niet”, aldus Depay. Bondscoach Frank de Boer vulde hem aan: ,,Laten we eerst maar van Oostenrijk winnen.”

Ruud van Nistelrooy.

Depay was behoorlijk tevreden over het duel met Oekraïne (3-2). ,,We begonnen heel goed. We hadden het onszelf makkelijker kunnen maken als we in de eerste 15 minuten een doelpunt hadden kunnen maken.” Er wordt dit toernooi in de meeste wedstrijden pas laat gescoord. Depay: ,,De eerste helft zit het vrij dicht en gaat het vrij stroef. Frankrijk vond het tegen Duitsland ook een groot gedeelte prima. Ze weten dat ze de kwaliteiten hebben om uit te breken.”

Transfer

Memphis weet nog niet wanneer bekend wordt waar hij komend seizoen speelt. De spits van Oranje krijgt er bij het EK veel vragen over, vooral van Spaanse journalisten over FC Barcelona. ,,Het wordt vanzelf duidelijk waar ik ga spelen. Iedereen weet dat ik langere tijd aan Barcelona ben gelinkt en dat ik ook onder Koeman wil spelen. Laten we het gewoon afwachten. Dan gaat dat nieuws vanzelf een keer komen”, aldus Depay. ,,Ik ben hier gefocust met het Nederlands elftal, om eerste te worden in de poule. Daarvoor moeten we morgen weer 3 punten halen. Dat is zeer belangrijk.”

