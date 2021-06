Memphis over moeizaam samenspel met Weghorst: ‘Daar moeten we aan werken’

Memphis Depay was na afloop van de met 2-0 gewonnen EK-wedstrijd tegen Oostenrijk tevreden, maar ook kritisch. ,,We wilden koste wat het kost winnen en dat hebben we gedaan. Misschien niet met het beste voetbal, helaas. Daar willen we meer uithalen. Maar 2-0, zes punten, prima.”

Het was Memphis zelf die Oranje al na tien minuten spelen vanaf de strafschopstip op voorsprong schoot. ,,Dat geeft normaal ook vertrouwen aan de speler en aan het team", aldus de aanvaller bij de NOS. ,,Maar we vonden voorin niet echt de combinaties en je verliest ballen een beetje slordig. Het was niet top om te zien, maar we leverden strijd en bleven hard werken. Iedereen werkt superhard en daar moeten we ook naar kijken. Daardoor denk ik ook dat we die zege boeken.”

In het veld was Memphis zichtbaar veel bezig met zijn aanvalspartner Wout Weghorst. ,,Je probeert te combineren en elkaar te vinden en daar moeten we nog aan werken voorin. We moeten communiceren, in de rust, op de training. Een beetje weten van elkaar hoe we willen spelen, hoe we de tegenstander pijn kunnen doen. Ik denk dat er ruimte was om te voetballen, zeker in de eerste helft. Dat kan tot een bepaalde hoogte en dan moet er beweging komen. Daarvan vond ik dat dat niet het geval was.”

Nog in de eerste helft was het wel Weghorst die Memphis een grote kans gaf om de score te verdubbelen. ,,Fantastische bal", is Memphis duidelijk over de pass die hij kreeg. ,,Ik dacht dat hij ging afwerken. Uiteindelijk moet die bal gewoon binnen, klaar. Ik kwam niet goed achter de bal, waardoor die omhoog vloog. Dat kan gebeuren. De volgende gaat er weer in.”

Na 64 minuten spelen bracht bondscoach Frank de Boer Donyell Malen als vervanger van Weghorst. Drie minuten later was het 2-0, nadat Memphis Malen wegstuurde in de diepte en Denzel Dumfries diens pass vervolgens kon binnenlopen.

,,Donyell is een andere speler dan Wout of dan ik", aldus Memphis. ,, Hij is superdirect, heeft diepte, snelheid. En er gingen natuurlijk ruimtes vallen, Oostenrijk was ook moe. Als zij dan zoveel ruimte laten liggen, met Donyell, met Quincy (Promes, red.), met Luuk (de Jong, red.) ook, die er in kwam en de ballen vasthoudt. En Wout ook, dan weet je gewoon dat de ruimte komt en dan moet er ééntje gaan lopen. Dan sta je zo voor de goal.”

Door de tweede zege op rij is Oranje al zeker van groepswinst. Komende maandag om 18.00 uur staat het afsluitende duel met Noord-Macedonië nog op de planning. Daarna volgt de achtste finale in de Puskás Aréna in Boedapest, waarin dit de mogelijke tegenstanders zijn van het Nederlands elftal.

