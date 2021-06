Met Makkelie als arbiter openen Italië en Turkije het EK voetbal

Hoe een memorabele voorzet het leven van Blind veranderde: ‘De hele wereld keek mee’

9 juni Het is zondag, op de dag van Nederland tegen Oekraïne, precies zeven jaar geleden dat Daley Blind (31) in de eerste wedstrijd op het WK tegen Spanje met een fantastische voorzet een van de beroemdste treffers ooit van Oranje inleidde. Robin van Persie schatte de bal perfect in en klopte doelman Iker Casillas met een schitterende zweefduik.