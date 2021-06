Met wie gaat Oranje spelen in ‘oefenpotje’ tegen Noord-Macedonië? De Boer heeft een luxeprobleem

Video ‘Sommige jongens zullen rust nodig hebben, anderen hebben baat bij wedstrijd­rit­me’

0:13 Bondscoach Frank de Boer moet nog nadenken over het strijdplan van het Nederlands elftal voor de laatste groepswedstrijd op het EK tegen Noord-Macedonië. ,,Natuurlijk kunnen we de meeste jongens wel om de vier dagen een wedstrijd laten spelen”, zei hij. ,,Maar we gaan zien of dat verstandig is.”