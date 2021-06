Mick van Buren vindt Oranje de grote favoriet: ‘De defensie van Tsjechië is enigszins traag’

Uitblinker Dolberg schiet Denemarken in Amsterdam naar mogelijke kwartfina­le tegen Oranje

26 juni Uitgerekend in ‘zijn’ Johan Cruijff Arena greep ex-Ajacied Kasper Dolberg (23) de hoofdrol in de eerste achtste finale van het EK. Met twee doelpunten had hij een groot aandeel in de zeer overtuigende zege van Denemarken op het tegenvallende Wales (4-0) en dus zijn de Denen de tegenstander van Oranje in de kwartfinales van het EK, als de equipe van Frank de Boer morgen weet af te rekenen met Tsjechië.