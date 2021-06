Mikky laat tatoeage van Frenkie zien en opnieuw feest voor Van Aanholt

Toeschou­wer zwaarge­wond door val van tribune op Wembley

13 juni Een toeschouwer is bij de wedstrijd Engeland - Kroatië (1-0) in Londen zwaargewond geraakt door een val van een van de tribunes op Wembley. Het incident vond plaats kort na het begin van het duel. Vermoedelijk gaat het om een man. Volgens een woordvoerder van Wembley is hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.