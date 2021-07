Morata weet waarom hij wordt bedreigd: ‘Na EK zal ik daarover wat zeggen’

Door Edwin Winkels



Uitzinnig was hij, in die eerste minuten van de verlenging tegen Kroatië. De voorzet vanaf rechts, de bal die hij met zijn rechtervoet controleerde, één stuit, en met links zwiepte hij de bal hoog in het doel van Kroatië: 4-3. Álvaro Morata vierde het eerst met zijn medespelers en zocht daarna Luis Enrique op, de bondscoach die tegen de heersende opinie in Spanje in al het vertrouwen in de spits van Juventus behield.