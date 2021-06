Na heldhaftig én troostend optreden is aanvoerder Kjaer held van de avond bij paniek rond Eriksen

EK Podcast | ‘Je speelt een systeem waarin de backs cruciaal zijn, terwijl je geen goede backs hebt’

7:13 In een nieuwe aflevering van de EK Podcast praten onze Oranje-watchers Sjoerd Mossou, Mikos Gouka en Maarten Wijffels onder meer over het EK-gevoel in eigen land, het coronavirus in de selecties en de liedjes over Oranje. Is het Nederlands elftal er klaar voor, valt het systeem op z'n plaats en waar ligt de zwakte van de ploeg van bondscoach Frank de Boer? De presentatie is in handen van Etienne Verhoeff.