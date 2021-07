‘Nederdenen’ Lerby en Heintze drukken penalty-frustraties de kop in: ‘Boos? De trots overheerst’

Door Dennis van Bergen



,,Weet je”, zegt Jan Heintze. ,,Misschien is het maar beter om het niet al te veel over die penalty te hebben. Je schiet er zo weinig mee op.” Donderdagochtend is het, ruim een halve etmaal na de halve finale Engeland – Denemarken (2-1 na verlenging), als de teleurstelling over de uitschakeling nog altijd merkbaar is bij de Deense oud-verdediger van PSV. Zoekend naar de woorden die zijn gevoel het beste kunnen omschrijven, zegt hij: ,,Boos zijn heeft in elk geval geen zin.”