Nieuw breekijzer gezocht bij Oranje: De Ligt kan ook prima pinchhitter zijn

Explosie van emoties in Kopenhagen: ‘Deze is voor jou, Christian Eriksen!’

22 juni De vreugde was gisteravond enorm in stadion Parken in Kopenhagen na de winst van Denemarken op Rusland (4-1). De Denen kwalificeerden zich daardoor voor de achtste finales. ,,We hebben ongelooflijk veel steun gekregen van de fans, ik heb daar geen woorden voor”, zei Andreas Christensen, de maker van de 3-1 die werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd.