Oekraïne trots op ‘bijna helden’: ‘Oranje heeft veel problemen en is niet onoverwinnelijk’

,,Oekraïne maakte een prettige indruk, maar pakt desondanks geen punten. Voor de wedstrijd tegen Nederland was een nederlaag eerlijk gezegd een zeer waarschijnlijk uitkomst, maar zo verliezen nadat je terugkomt in een hopeloos verloren wedstrijden is heel zonde", zo concludeert KP. ,,Het was de meest vermakelijke en doelpuntrijke wedstrijd van het toernooi en Oekraïne vond de kracht om er nog een gelijkspel uit te halen, maar uiteindelijk kon de gelijke stand niet worden vastgehouden.”

Datzelfde medium zag vooral hoe doelman Heorhij Boesjtsjan de grote uitblinker was voor rust. ,,Na de rust was het geluk voor Oekraïne echter voorbij.” Segodnya, een ander medium uit Oekraïne, prees de doelman ook: ,,Sommige reddingen waren ongelooflijk.”



Dat de doelman zo veel te doen kreeg was volgens het Oekraïense Sport ook te danken aan het hopeloze verdedigen bij Oekraïne: ,,Op een of andere manier werd Denzel Dumfries continu vergeten. Oekraïne had geluk dat Dumfries voor rust nog miste, maar uiteindelijk kreeg de PSV-speler wat hij verdiende met de winnende goal. Het team van Frank de Boer bleek geen onoverwinnelijk team. Een gelijkspel was niet onrealistisch. Deze ploeg heeft veel problemen en Oekraïne slaagde er deels in om die te bespelen.”

Trots

Bondscoach Sjevtsjenko was trots op zijn ploeg: ,,Ik ben heel blij met het spel. Vooral in de tweede helft toonden we karakter. Ondanks de nederlaag zien we dit als een groot pluspunt. Op dit niveau en tegen zo'n aanvallende tegenstander hebben we een wedstrijd op de mat gelegd die interessant was voor het publiek. Er was veel spanning en het was goed om te zien hoe de jongens ermee om gingen. De kansen van de tegenstander zijn normaal", aldus de voormalig sterspeler van onder meer AC Milan tegen Segodnya. Vitaliy Mykolenko was bij Oekraïne de gebeten hond. Hij werd constant overlopen door Dumfries: ,,Op dit niveau maakt iedereen fouten. De snelheid van het spel in enorm. Van fouten moet je leren en niemand hoeft zich te schamen. We gaan niemand beledigen", zei Sjevtsjenko.

