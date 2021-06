Onverstoorbare Timber ziet opeens basisplaats gloren bij Oranje

Door Mikos Gouka



Jurriën Timber zag verleden week vanaf het dakterras dat de tuin van het Cascade Resort in het Portugese Lagos vrijwel volledig was ingenomen door journalisten uit Nederland. De jonge Ajacied, die op dat moment nog geen minuut in Oranje had gespeeld, zwaaide eens vriendelijk naar iedereen. Een week later rijdt hij op z’n mountainbike van het spelershotel Woudschoten naar het trainingscomplex in Zeist. Wederom zwaait de 19-jarige verdediger vrolijk naar de mensen die hij tegenkomt.