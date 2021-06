Oostenrijkse voorzitter waarschuwt Oranje: 'Ik geloof dat er een reactie komt van de ploeg’

De beslissing van de UEFA om Marko Arnautovic voor één wedstrijd te schorsen, kan op weinig begrip rekenen bij de Oostenrijkers. De aanvaller kreeg de straf voor zijn emotionele uithalen na zijn treffer tegen Noord-Macedonië in de eerste groepswedstrijd van EURO 2020.

,,Het is moeilijk te begrijpen dat de eigenlijke aanstichter Ezgjan Alioski hier helemaal ongeschonden uit komt en onze speler voor één duel wordt geschorst", zei Leo Windtner, voorzitter van de Oostenrijkse voetbalbond. ,,Na de wedstrijd hebben de twee spelers vrede gesloten en de aangifte van Noord-Macedonië tegen Arnautovic heeft ons dan ook verbaasd.”

,,Voor ons is de zaak hiermee afgedaan", ging Windtner verder. ,,We zouden in beroep kunnen gaan, maar dan weet je ook niet wat de uitkomst is én het zou de gemoederen alleen maar bezighouden. Wij willen ons nu volledig op de sport concentreren en de randzaken uitsluiten.”

Volledig scherm Marko Arnautovic gaat na zijn treffer tekeer tegen Ezgjan Alioski. © AFP

Windtner verwacht tegen Nederland heel wat van het Oostenrijkse elftal: ,,Natuurlijk zullen we een uitstekende speler als Marko missen op het veld. Maar de ploeg is mentaal zo sterk dat ze alles zullen geven om dat gemis te compenseren. Ik geloof dat er een reactie komt van de ploeg. Dat ze nog dichter bij elkaar zullen staan.”

Quote Hij werd geprovo­ceerd door een of andere speler van het Noord-Macedoni­sche team Franco Foda, Bondscoach van Oostenrijk

Arnautovic heeft inmiddels zijn excuses aangeboden en vertelde bij de de Oostenrijkse tv-zender ORF 25.000 euro over te gaan maken naar een integratieproject. ,,Juist omdat integratie zo belangrijk voor me is door mijn eigen geschiedenis”, aldus Arnautovic, wiens vader een Serviër is. ,,Ik wil vooral een goed voorbeeld zijn voor kinderen en jongeren.”

Ook bondscoach Franco Foda staat volledig achter zijn aanvaller: ,,Hij werd geprovoceerd door een of andere speler van het Noord-Macedonische team. Hij reageerde toen een beetje overdreven uit emotie. Mensen maken fouten. Wij staan achter hem en tegen Oekraïne is hij er gewoon weer bij.”

Dat het gemis van Arnautovic zich zal laten voelen, onderschrijft Foda: ,,Het raakt ons hard op sportief gebied, daar bestaat geen twijfel over. We moeten het als team gewoon compenseren, nog dichter bij elkaar komen. En we moeten nieuwe plannen maken. Maar ondanks alles zullen we een sterk team op het veld hebben.”

Volledig scherm Na de wedstrijd gaan Marko Arnautovic en Ezgjan Alioski het gesprek aan. © EPA

Foda is vol respect over het Nederlands elftal. ,,Zij zijn de favoriet in de groep”, aldus de bondscoach. “Ze spelen heel afwisselend, zijn erg compact in de verdediging.”

Foda zie in Memphis Depay en aanvoerder Georginio Wijnaldum ,,absolute topspelers”. En ook over Matthijs de Ligt is hij complimenteus: ,,Dit is een uitzonderlijk goede speler die vooral belangrijk is in de opbouw van het spel van het Nederlands elftal.”

Rijkaard, Zidane en Suarez

Televisiezender ORF trekt een opmerkelijke vergelijking. In een video wordt de ‘emotionele uitbarsting’ van Arnautovic vergeleken met een aantal historische momenten op grote eindtoernooien.

Volledig scherm Luis Suarez heeft Giorgio Chiellini in diens schouder gebeten en voelt aan zijn tanden. © AFP

De voormalig speler van FC Twente komt zo in een rijtje met het spuugincident van Frank Rijkaard met Rudi Völler op het WK van 1990, de kopstoot van Zinedine Zidane tegen Marco Materazzi tijdens de WK-finale van 2006 en de beet van Luis Suarez in de schouder van Giorgio Chiellini op het WK van 2014.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.