Oranje dubbeldekker naar Boedapest voor mars Oranjefans van fanzone naar stadion

Waarom de vibe van Euro 2000 met Bergkamp en Beckham dit EK volledig ontbreekt

9:22 Na drie gewonnen thuiswedstrijden in Amsterdam is er met de oranjekoorts in Nederland weinig mis. Maar dit EK blijft een merkwaardig toernooi, met die matig gevulde stadions in elf verschillende landen. Groeit het ‘toernooigevoel’ straks alsnog in Boedapest?