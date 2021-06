Oranje flitst in 4-3-3 naar derde zege op EK en moet nu wachten op tegenstander in Boedapest

Door Sjoerd Mossou



In een sfeer van zorgeloosheid won het Nederlands elftal ook zijn derde groepswedstrijd in Amsterdam, deze keer van het matige Noord-Macedonië: 3-0. Gezien de tweede helft zal de discussie over het spelsysteem ongetwijfeld weer losbarsten in de komende dagen: Oranje was in een klassieke 4-3-3 formatie een stuk dominanter dan vóór rust.



Maar de zwakke tegenstand hielp daarbij ook een handje - en dat vertekent het beeld onherroepelijk. De kans is aanzienlijk dat Nederland komende zondag in Boedapest tegen een topland uit moet komen, na drie zeer modale tegenstanders in de poule. Pas dan wordt dit Oranje echt op de proef gesteld.