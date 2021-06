Oranje speelt met spectaculaire zege op Oekraïne de scepsis van zich af

Het Nederlands elftal, dat zo lang met scepsis werd bekeken, vierde de overwinning in de openingswedstrijd dol van geluk, pal voor de feestende tribunes. Plots is het chagrijn verdreven. Opeens moppert er niemand in Nederland meer over 5-3-2 of over de keuzes van Frank de Boer. Er valt nog genoeg op dit Oranje aan te merken, maar de weg naar de groepswinst ligt voorlopig open.