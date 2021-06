Oranje treft bevrijd Oostenrijk: ‘Project 12', sterke lichting uit Bundesliga en vedette Alaba

Door Mikos Gouka



De laatste bondscoach die Oostenrijk door een groepsfase op een eindtoernooi loodste, is al meer dan twintig jaar niet meer onder ons. Georg Schmidt overleed in 1990. De Oostenrijker was de coach die met beroemde spelers als Hans Krankl, Herbert Prohaska, Walter Schachner en Bruno Pezzey in 1982 de tweede ronde haalde van het WK in Spanje, waarna de ploeg roemloos werd uitgeschakeld door Frankrijk.