Oranje verslaat Oostenrijk en gaat als poulewinnaar naar vol stadion in Boedapest

De gestaag aanzwellende Oranje-koorts gaat sowieso tot eind juni duren. Maandag speelt het Nederlands elftal nog tegen Noord-Macedonië, maar de aandacht richt zich nu alvast op de achtste finale op zondag 27 juni (18.00 uur) in Boedapest. Over de tegenstander valt nog weinig zinnigs te zeggen, maar topfavoriet Italië komt het voorlopig sowieso niet tegen. Bovendien: pas in een eventuele halve finale kan Nederland een groepswinnaar tegenkomen.



Hoe dan ook heeft Oranje alvast een extra voorbereidingsperiode afgedwongen richting het echte werk. Het duel met Noord-Macedonië is straks een luxe oefenwedstrijd, waarbij bondscoach Frank de Boer op zijn gemak naar een balans kan zoeken tussen spelritme en spelers sparen.



Het duel met Oostenrijk liet bovendien zien dat Oranje weer een stap verder is in zijn ontwikkeling. Waar het tegen Oekraïne soms verviel in kamikaze, enorme ruimtes weggevend aan de tegenstander, was de organisatie nu veel beter op orde. Oostenrijk was in de slotfase nog dreigend, maar niet veel meer dan dat.