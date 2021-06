Oranje was onder Koeman slechts een fractie succesvoller dan onder De Boer

Rafael van der Vaart reageert gevat op Spaans cynisme na uitschake­ling Oranje

28 juni Rafael van der Vaart krijgt flink wat Spaanse hoon over zich heen na de uitschakeling van het Nederlands elftal tegen Tsjechië gisteravond op het EK. Eerder liet de ex-international zich negatief uit over het Spaanse elftal, maar nu nemen de media uit het land wraak. ,,Karma stond op de hoek te wachten", schrijft onder meer AS. Van der Vaart reageert zelf gevat op Twitter.