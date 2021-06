Oranjefans in stadion: ‘We gaan de regenboogvlag straks ophangen’

Ze dragen hoofdbandjes en polsbandjes in de regenboogkleuren, hebben twee regenboogvlaggen bij zich en dragen oranje shirts met de tekst ‘ Gay is ok’ . Martin van der Ark, Tamino Parren en Maron Pots zijn zonder problemen de Puskás Aréna in Boedapest binnengekomen. ,,Er is zelfs iemand die een heel regenboogpak aan heeft”, vertelt Maron.

Bij de Oranje-fanzone in Boedapest werden supporters geïntimideerd door Hongaarse beveiligers en agenten. Maron: ,,We zijn niet al te netjes behandeld door Hongaren in overheidsdienst en zelfs licht bedreigd. We zijn vaak gewaarschuwd dat we met die vlag niet binnenkwamen. Sommigen moesten bij de ingang de vlag inleveren. Wij moesten de vlaggen in onze rugtas doen, anders werden we gearresteerd. Dat hebben we gedaan, want we zijn hier te gast. In de fanzone hebben we wel veel vlaggen uitgedeeld aan Tsjechen, Hongaren en Nederlanders.”