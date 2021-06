Pandev (37) stopt na duel met Oranje bij Noord-Macedonië: ‘Het is mooi geweest’

,,Mijn contract bij Genoa loopt af, het is mooi geweest”, zei Pandev op een persconferentie in de Johan Cruijff Arena. ,,Ik ben dankbaar dat ik zo afscheid kan nemen. Ook dit EK heeft weer een prachtig deelnemersveld. En we zijn er voor het eerst bij met onze landenploeg.”

Pandev debuteerde in 2001 in de nationale ploeg. De spits scoorde 38 keer in 120 interlands. Hij speelde voor clubs als Internazionale, Napoli en Galatasaray en was jarenlang de enige bekende voetballer van zijn land. Pandev scoorde op 9 oktober 2004 al eens tegen Oranje (2-2), toen Noord-Macedonië nog als Macedonië bij de UEFA stond ingeschreven. Pandev trof op 10 september 2008 opnieuw doel voor Macedonië tegen Nederland in een door zijn ploeg verloren kwalificatieduel voor het WK in Zuid-Afrika (1-2). Hij was eerder al een keer gestopt als international, maar toen Igor Angelovski bondscoach werd kwam de routinier terug op zijn beslissing.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De ervaren spits, die volgende week zijn 38ste verjaardag viert, heeft lang niet durven dromen dat hij met zijn nationale ploeg nog op een eindronde zou uitkomen. ,,Een mooier afscheid kan ik me niet wensen”, zei hij. ,,Het zal best emotioneel worden. Maar het is nu tijd voor een nieuwe generatie spelers. Ik heb alle vertrouwen in ze. Veel jongens spelen in het buitenland bij mooie clubs. Dat is een goed teken.”

Pandev ziet kansen voor Noord-Macedonië tegen het Nederlands elftal. ,,Natuurlijk zijn we niet de favoriet. Maar tegen Oostenrijk en Oekraïne hebben we best goed gespeeld”, doelde hij op de twee verloren groepswedstrijden van dit EK. ,,Nederland is een van de kandidaten om Europees kampioen te worden. Maar we gaan het ze lastig maken, net zoals we dat in maart tegen Duitsland hebben gedaan”, wees hij op een verrassende zege in de WK-kwalificatie (1-2).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.