Petkovic: ‘Mijn spelers verdienden het om door te gaan’

Spanje speelt penalty­trau­ma van zich af tegen tien Zwitsers en bereikt halve finale

23:12 In een pas op het einde boeiend gevecht deed Spanje wat het al veel eerder had moeten doen. Winnen van Zwitserland. In de strafschoppenserie na de 1-1, waarin de Zwitsers minder scherp waren dan tegen Frankrijk, voegden de Spanjaarden zich voor het eerst sinds het gewonnen EK in 2012 weer bij de favorieten.