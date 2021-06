‘Pianoman’ Aké trots op gouden voorzet tegen Oekraïne: ‘Vertrouwen voor komende weken’

Door Mikos Gouka



,,We hebben hier zo lang naar toegeleefd, de kwalificatiereeks was mooi en nu meteen de eerste wedstrijd gewonnen, prachtig‘’, zegt Aké. ,,Dat de koning en de koningin er waren, dat kreeg ik overigens pas ver na afloop mee toen ik daar filmpjes van zag. Het was heel mooi allemaal, op de trainingen zag je vandaag ook alleen maar blije gezichten.’’

Een echt feestje is er niet gevierd. ,,Niet echt, het was heel gezellig aan tafel, iedereen was blij, maar je moet goed eten en goed slapen en echt weer klaar zijn voor de volgende training. Stefan de Vrij zat wel even achter de piano. Ja, ik speel ook piano. Maar Stefan is verder. Die heeft zelfs al concerten gegeven. Waar dat pianospelen van ons opeens vandaan komt? Uit de eerste lockdown. We hadden toen weinig te doen. Ik kocht een piano via Amazon en via de iPad ben ik gaan oefenen. Stefan heeft er ook eentje gehaald. Dan ga je filmpjes naar elkaar sturen. Het ging ook steeds beter. Ach, ik wilde iets doen met mijn tijd. Iets nieuws.’'

Volledig scherm Nathan Aké. © Pro Shots / Marcel van Dorst

De assist bij de winnende treffer maakte hem trots. ,,Daar was ik heel erg blij mee. Na de 2-2 wilden we ons echt weer laten gelden. We bleven vechten. Die vechtlust bij dit Oranje is goed. Een geluksgevoel? We hadden wel vertrouwen dat we naar dit niveau toe konden groeien. Als het er dan ook daadwerkelijk uitkomt en ook nog eens in de eerste wedstrijd, geeft dat nog meer vertrouwen voor de komende weken.‘’

Oranje speelt donderdag tegen Oostenrijk. ,,Dat wordt wel zwaar‘’, zegt Aké. ,,We kennen Marko Arnautovic allemaal. Ik heb vaak tegen hem gespeeld in de Premier League. Voor verdedigers is het soms een ware nachtmerrie om tegen zo’n sterke speler te spelen. Dat is echt de waarheid. Maar we zullen heel de Oostenrijkse ploeg scherp analyseren en kijken hoe we hem kunnen bespelen.’’

