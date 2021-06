Rafael van der Vaart reageert gevat op Spaans cynisme na uitschakeling Oranje

Voor wie de rel wil snappen, moeten we even terug naar eerder dit EK. Tijdens de eerste twee wedstrijden van de poulefase was Van der Vaart niet te spreken over het spel van Spanje. De voormalig speler van Real Madrid, die zelf in de WK-finale van 2010 van La Roja verloor, hoopte zelfs dat Spanje de volgende tegenstander van Oranje zou worden. Van der Vaart, die zelf een Spaanse moeder heeft, stelde tijdens zijn analyse bij de NOS dat Spanje alleen maar passes van de ene naar de nadere kant geeft zonder enige diepgang in het spel.