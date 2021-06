Rapportcijfers Oranje | Blind en Wijnaldum uitblinkers in ploeg zonder zwakke schakels

Mathijsen prijst keuze van De Boer: ‘In verleden gezien wat er kan gebeuren’

14:35 Joris Mathijsen begrijpt goed dat bondscoach Frank de Boer de basisopstelling van het Nederlands elftal maandag op het EK tegen Noord-Macedonië nagenoeg intact laat. De oud-international weet hoe belangrijk het is om in het ritme te blijven en niet te lang rust te hebben. ,,Je hebt in het verleden gezien wat er kan gebeuren als je bijna alles omgooit”, aldus Mathijsen.