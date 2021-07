Rashford zegt sorry voor missen strafschop: ‘Maar ik zal me nooit verontschuldigen voor wie ik ben’

In een ontroerend bericht op Twitter schreef Rashford: ,,Ik kan de hele dag kritiek hebben op mijn prestaties, mijn penalty was niet goed genoeg, hij had erin gemoeten, maar ik zal me nooit verontschuldigen voor wie ik ben en waar ik vandaan kom. Ik heb geen trotser moment gevoeld dan die drie leeuwen op mijn borst te dragen en te zien hoe mijn familie me aanmoedigde in een menigte van tienduizenden. Ik ben Marcus Rashford, een 23-jarige zwarte man uit Withington en Wythenshawe, South Manchester. Als ik niets anders heb, heb ik dat.’’

Over het missen van de penalty schreef Rashford: ,,Ik weet niet eens waar ik moet beginnen en ik weet niet eens hoe ik onder woorden moet brengen hoe ik me op dat exacte moment voelde. Ik heb een moeilijk seizoen gehad, ik denk dat dat voor iedereen duidelijk was en ik ging waarschijnlijk met een gebrek aan vertrouwen naar die finale. Ik had het gevoel dat ik mijn teamgenoten in de steek had gelaten. Ik had het gevoel dat ik iedereen in de steek had gelaten. Een penalty was alles wat me was gevraagd om bij te dragen aan de teamprestatie. Ik kan penalty’s benutten in mijn slaap, dus waarom die niet? Het speelt keer op keer in mijn hoofd sinds ik de bal heb geraakt en er is waarschijnlijk geen woord om te beschrijven hoe het voelt. Het enige wat ik kan zeggen is sorry. Ik wou dat het anders was gelopen.”