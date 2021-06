Robin van Galen over het EK: ‘Wijnaldum heeft de potentie om speler van het toernooi te worden’

We hebben er zeven jaar op moeten wachten, maar Oranje doet weer mee aan een groot eindtoernooi. Staan bier en bitterballen al klaar? En wordt het een succes voor het Nederlands elftal? Bekende Nederlanders delen hun EK-gevoel. In deze aflevering van ‘Even bellen met’: waterpolocoach Robin van Galen.

En, al sprake van Oranje-koorts?

,,Ik volg het voetbal graag. Alle praatprogramma’s, voorbeschouwingen en podcast pak ik mee, dus daar krijg je zeker Oranje-koorts van. Ze zijn natuurlijk goed begonnen, dat is altijd prettig. Niet alleen door de 3-2, het had namelijk ook 6-4 kunnen worden. Ik werd vooral prettig verrast door de speelwijze en het niveau van de wedstrijd. Als je naar de wedstrijd van Wales gistermiddag keek, daar word je niet vrolijk van. Vandaag krijgen we Schotland tegen Tsjechië. Daar wordt ook niemand warm van. De toplanden zijn echter leuk om te zien. Ik denk niet dat Nederland topfavoriet is, maar we horen zeker bij de beste acht landen van Europa. Het is leuk om naar te kijken en dat heeft me na die oefenwedstrijden zeer aangenaam verrast.‘’

Zeg het maar, als een van de 17 miljoen bondscoaches, wat is de ideale opstelling voor het Nederlands elftal?

,,Ik zou niet zo veel anders doen dan Frank de Boer. Ik volg de discussie over 5-3-2 of 4-3-3 wel, maar het is maar net hoe je het invult. Dumfries stond gisteren bijna als rechtsbuiten te voetballen. Dan is het ineens een 4-3-3. 5-3-2 klinkt verdedigend, maar als je zo speelt als tegen Oekraïne, is het ontzettend aanvallend. Het hangt ook af van de tegenstander die je krijgt. Oekraïne speelde op de counter, maar tegen landen als Italië of Spanje moet je zelf wat verdedigender gaan spelen. Ik zou eigenlijk niets veranderen op dit moment.‘’

Volledig scherm De opstelling van Robin van Galen © DPG Media

Wie wordt onze uitblinker?

,,Ik vond zowel Wijnaldum als Frenkie erg goed gisteren. Dat zijn in potentie jongens die het in zich hebben om de uitblinker te worden. Wijnaldum heeft ook de ervaring van 7 jaar geleden en zojuist een mooie transfer gemaakt. Dat is een topspeler in de kracht zijn leven. Wijnaldum heeft voor mij de potentie om speler van het toernooi te worden.‘’

Hoe en waar kijk je de wedstrijden in deze vreemde tijd?

,,Ik kijk gewoon lekker thuis met mijn gezin. Mijn twee zonen zijn voetballers, dus die vinden het leuk om samen te kijken en mijn vrouw kijkt met een schuin oog mee. Mijn jongens hebben niet zo veel met waterpolo, dat is voor papa en mama en dan is het voetbal voor hen.‘’

Wie gaat het EK winnen?

,,,Ik denk Italië of Portugal. Iedereen roept Frankrijk, maar daar is zo veel gezeik alweer. Als iedereen roept Frankrijk, wordt het waarschijnlijk niet Frankrijk. Ik vond Italië tegen Turkije heel stabiel overkomen. Ze verdedigen natuurlijk goed en ze hebben de topspelers die weten wat er nodig is om wedstrijden over de streep te trekken. Portugal idem dito, alles wat ik over Italië zei geldt ook voor de Portugezen.‘’

