Saka laat voor het eerst van zich horen na EK-finale: ‘Ik wist dat ik haatberichten zou krijgen’

,,Ik ben even van social media weggebleven om samen met mijn familie te reflecteren op de afgelopen week. Ik heb het gevoel dat ik iedereen wil bedanken voor de liefde die ik de afgelopen week heb ontvangen", zo start Saka zijn brief.



,,Het was een eer om deel uit te maken van het Engelse team. De jongens zijn broers voor het leven geworden en ik ben heel dankbaar voor alles wat ik heb mogen leren. Dat ik het team heb mogen helpen om de eerste finale in 55 jaar tijd te bereiken mét mijn familie op te tribune betekent alles voor me", aldus Saka, die niet onder woorden kan brengen hoe teleurgesteld hij was over zijn gemiste penalty: ,,Ik geloofde echt dat ik deze finale voor jullie kon winnen en het spijt me dat we het dit jaar niet thuis hebben gebracht. Ik beloof dat we alles zullen geven om deze generatie te laten voelen hoe het is om iets te winnen.”