Schick verpulvert record: dit zijn de verste EK-goals ooit

5. Gareth Bale tegen Engeland op het EK 2016 (30 meter)

Wales debuteert in 2016 op het EK voetbal. Het wordt een toernooi dat de Welshmen niet snel zullen vergeten. Wales komt tot de halve finale en maakt het menig topland lastig. Ook Engeland kent grote moeite met Wales en dat komt vooral door een fabelachtige goal van Gareth Bale. In de 42ste minuut legt de linkspoot aan voor een vrije trap vanaf 30 meter. Ondanks de grote afstand weet Bale de bal in het doel te krullen, waardoor Wales ontploft van vreugde. Uiteindelijk wint Engeland trouwens wel, met 2-1.

Bale zet Wales op 1-0 met een waanzinnige vrij trap.

4. Rafael Gordillo tegen Denemarken op het EK 1988 (31,2 meter)

In Nederland herinneren we ons dit EK om hele andere redenen, maar Rafael Gordillo maakt in zijn eerste groepswedstrijd tegen Denemarken een wonderbaarlijke goal. Spanje krijgt een vrije trap op meer dan 31 meter van het doel. De keeper wordt in verwarring gebracht door een overstapje, waardoor Gordillo de bal over de ongelukkige Deense doelman in het midden van het doel kan laten ploffen.

3. Vladimir Beschastnykh tegen Tsjechië op het EK 1996 (31,3 meter)

Zeven jaar na de val van de Berlijnse muur staat een beladen wedstrijd op het programma. Rusland speelt tegen Tsjechië in de laatste groepswedstrijd van Groep C. Vijf minuten voor tijd lijkt Vladimir Beschastnykh er met een waanzinnig afstandsschot voor te zorgen dat Tsjechië uitgeschakeld wordt. Van meer dan 31 meter afstand haalt de Rus uit met zijn rechterbeen en de bal verdwijnt in de kruising. Drie minuten later maakt Vladimir Smicer voor de Tsjechen echter de gelijkmaker, waardoor zij alsnog doorgaan naar de kwartfinale. 25 jaar later wordt de wedstrijd echter vooral herinnerd vanwege de kanonskogel van Beschastnykh.

2. Torsten Frings tegen Nederland op het EK 2004 (35,3 meter)

Torsten Frings laat in 2004 heel Nederland schrikken met een vreemde goal van meer dan 35 meter. Duitsland krijgt een vrije trap aan de linkerkant van het veld en Frings staat achter de bal. De Duitser lijkt een voorzet te geven, maar de bal wordt door niemand aangeraakt en verdwijnt via de binnenkant van de paal achter Edwin van der Sar. Lange tijd lijkt Duitsland door de gelukkige goal drie punten over te houden aan het duel, maar tien minuten voor tijd redt Ruud van Nistelrooy de meubelen. Dit blijkt een cruciaal doelpunt te zijn. Nederland eindigt twee punten boven Duitsland, waardoor Die Mannschaft al na de groepsfase naar huis kan.

Torsten Frings schiet van meer dan 35 meter raak tegen Nederland.

1. Patrik Schick tegen Schotland op het EK 2020 (45,5 meter)

Sinds gistermiddag is Frings niet langer de houder van de verste goal op een EK sinds 1980. Patrik Schick verpulverde met zijn weergaloze doelpunt tegen Schotland de afstand van Frings. De goal van Schick heeft een voorsprong van meer dan tien meter op de nummer twee. Wil het record sneuvelen, dan zal iemand het in zijn hoofd moeten halen om van eigen helft een poging te wagen.

David Marshall wordt verschalkt door Patrik Schick.

